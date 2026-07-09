محامي طالب حدائق الأهرام لـ الشروق: النيابة قدمت فيديو حادث دهس بائعة الشاي والمتهمان أنكرا الاتهامات

استمعت محكمة جنح الطفل إلى مرافعة النيابة العامة في أولى جلسات محاكمة الطالب وصديقته، المتهمين في واقعة مصرع فتاة وإصابة أخرى، بعد الاصطدام بهما خلال عملهما على عربة لبيع المشروبات الساخنة بمنطقة حدائق الأهرام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بائعة الشاي».

وقال بشير جابر، محامي «مروان» الطالب المتهم، إنه خلال أحداث جلسة المحاكمة وجهت هيئة المحكمة إلى الطالب وصديقته الاتهامات المسندة إليهما في أمر الإحالة.

وأضاف لـ«الشروق» أن المتهمين أنكرا الاتهامات الموجهة إليهما، كما قدمت النيابة دليلًا فنيًا عبارة عن «فلاشة» تحتوي على مقطع فيديو لما بعد وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن النيابة استندت في مرافعتها إلى أقوال شهود الإثبات في القضية.

وتابع أن النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على الطالب وصديقته، في اتهامهما بالتسبب في مصرع فتاة وإصابة أخرى، استنادًا إلى المادة 238 من قانون العقوبات.

وأشار إلى أنه طالب وباقي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بتأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق القضية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الطالب «مروان هـ» و«جودي هـ»، في القضية رقم 1415 لسنة 2026 جنح الطفل، اتهامات بالتسبب في وفاة المجني عليها «هدير م»، وإصابة أخرى «كنزي ح»، وإتلاف سيارة، فضلًا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الأول «مروان» اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية «جودي» من قيادة المركبة دون ترخيص، ما تسبب في وقوع الحادث.

وكانت نيابة الهرم قد أحالت أيضًا والد الطالب المتهم في القضية إلى محكمة الجنح، بتهمة تمكين المتهمين من قيادة المركبة دون ترخيص وتعريض طفل للخطر، وذلك بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، ومن المقرر تحديد أولى جلسات محاكمته خلال الأيام المقبلة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات وإصابة أخرى، أثناء وجودهما بمحل عملهما بعربة شاي بمكان الواقعة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وانتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما فحصت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، فضلًا عن 5 من شهود الواقعة؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته.

وشهد الشهود بأن المتهمة الثانية كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول خلال استجوابه في التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن والد المتهم الأول مكّنه من استخدام السيارة، رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، بما ترتب عليه وقوع الحادث.