الداخلية السورية: تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش واعتقال قيادي بارز فيها

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، تفكيك خلايا تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وإلقاء القبض على قيادي بارز فيها وعدد من عناصرها.

وقال مصدر في الوزارة لوكالة الأنباء السورية الرسمية، إن «الخلايا المفككة متورطة بجرائم اغتيال وسلب وتمويل للتنظيم الإرهابي».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال أمس الأول الثلاثاء، إن فرنسا تعمل على إعادة صياغة تعاونها الأمني والعسكري مع سوريا، بما يشمل احتمال دعم البلاد بقوات خاصة لمحاربة تنظيم داعش.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أحمد الشرع: «لا تزال فرنسا ملتزمة بمكافحة الإرهاب في المنطقة... وبالتالي، فنحن مستعدون، في إطار نعمل حاليا على إعادة صياغته، لتقديم الدعم في مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية عن طريق قواتنا الخاصة».

وأضاف أن باريس مستعدة أيضا لدراسة شراكات محتملة تسمح بتجهيز القوات المسلحة السورية وتنويع قدراتها.