قطر تدعو للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا

أدانت دولة قطر، بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، قائلة إنها تعد انتهاكًا سافرًا لسيادة الدول الشقيقة، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الخميس، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها.

وتجددت هجمات إيران ضد دول الخليج، تحديدًا باتجاه الكويت والبحرين، عقب أقل من 48 ساعة على استهدافات طالت البلدين، في مؤشر نحو تصعيد إيراني متواصل، رغم دعوات الخليج بتكثيف الاستقرار والتهدئة.

وتصدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم، لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية جديدة، في حين ذكرت البحرين أيضًا أن منظوماتها الدفاعية اعترضت اعتداءات إيرانية.

وجاء التصعيد الإيراني في منطقة الخليج في أعقاب بدء الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، بهدف «تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز»، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب، أن الاتفاق المؤقت لوقف الحرب مع إيران «انتهى».