شهيد ومصابون جراء قصف سيارة غرب غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم الخميس، جراء غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في خرق واضح لوقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين، بغارة من مسيرة إسرائيلية على مركبة في محيط مفترق العباس غرب مدينة غزة.

وذكر مراسل الوكالة أن شهيدين ارتقيا وأصيب مواطنون صباح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منطقتي بطن السمين والحاووز غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات نسف المباني والقصف المدفعي وإطلاق النار والقذائف في أنحاء متفرقة من القطاع.

وفي السابع من أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 246 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.