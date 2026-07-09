العراق وتركيا يبحثان تصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي

عقد العراق وتركيا، اليوم الخميس، مشاورات على مستوى وزاري تناولت مناقشة موضوع الاتفاقية الخاصة بأنبوب تصدير النفط الخام من حقول كركوك باتجاه ميناء جيهان التركي.

وقال بيان لوزارة النفط العراقية، إن وزير النفط باسم محمد خضير اجتمع اليوم مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الذي يزور العراق حاليا؛ لبحث تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعي النفط والغاز وقطاع الانابيب ومناقشة موضوع الاتفاقية بين البلدين الخاصة بأنبوب نقل النفط الخام لأغراض التصدير من كركوك إلى ميناء جيهان التركي.

واتفق الجانبان، على "استمرار المباحثات والتفاوض بشأن الموضوعات التي تخص اتفاقية نقل النفط، وزيادة السعات والطاقات التصديرية عبر أنبوب التصدير، وتنفيذ مشاريع أخرى، وإمكانية اشتراك الشركات التركية في المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية في القطاع النفطي"، بحسب البيان.

وأكد وزير النفط العراقي، عمق العلاقات السياسية والاقتصادية، والتجارية وبعدها التاريخي بين البلدين.

وحضر اللقاء كبار قادة القطاع النفطي ووكيل وزارة الخارجية محمد حسين محمد بحر العلوم، فيما حضره عن الجانب التركي، وفد حكومي نفطي عالي المستوى، فضلًا عن المدير العام لشركة البترول التركية (تباو).



