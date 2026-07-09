الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين و الكويت: سلوك عدواني مرفوض

أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت البحرين و الكويت لليوم الثاني على التوالي، كما أدان بشدة الإعتداءات التي طالت الأردن معتبراً أنها تمثل سلوكا عدوانيا مرفوضًا، وإنتهاكًا سافرا لسيادة الدول العربية وقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817.

وحذر المتحدث الرسمي من إستمرار إيران في هذا النهج التصعيدي الخطير الذي يعكس مسعى واضحا لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين، والتنصل من كافة التعهدات، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذا التصعيد والعودة إلى المسار التفاوضي.

وجدد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية الكامل مع البحرين والكويت والأردن، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.