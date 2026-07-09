الهند تعتزم زيادة واردات اليورانيوم من أستراليا لتوليد الكهرباء

توصلت أستراليا والهند إلى اتفاق بشأن صادرات اليورانيوم الأسترالي إلى الهند.

وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، خلال زيارته لمدينة ملبورن الاسترالية اليوم الخميس، بحسب مكتبه "اليوم توصلنا إلى اتفاقية مهمة في مجال الطاقة النووية. سيفتح هذا المسار أمام إمدادات اليورانيوم من أستراليا إلى الهند ويعطي دفعة جديدة لأهدافنا في مجال الطاقة النظيفة".

يذكر أن الهند، وهي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد. وتستهدف الهند زيادة إنتاجها من الطاقة النووية من 78ر8 جيجاوات حاليا إلى 100 جيجاوات بحلول 2047.

تمتلك أستراليا أكبر احتياطي يورانيوم في العالم.

وفي أعقاب المحادثات التي جرت بين مودي ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، أكدت وزارة الخارجية الهندية انتهاء البلدين من إعداد الترتيبات الإدارية لتصدير اليورانيوم إلى الهند "للأغراض السلمية حصريا ووفقا لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ولم يتم الكشف عن كميات اليورانيوم التي سيتم تصديرها ولا توقيتاتها.

وتم الاتفاق على الصفقة بموجب بنود اتفاقية التعاون الأسترالية الهندية لعام 2015. ووفقا لتقرير قدمته شركة التعدين الأسترالية "كولدرون إنرجي" إلى البرلمان الأسترالي في يناير، فقد تم شحن "بعض الكميات الصغيرة الأولية" إلى الهند.

وأشار التقرير إلى أن "أستراليا لا تورد اليورانيوم للهند بشكل منتظم".