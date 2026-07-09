ارتفاع حصيلة فيات الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 600 حالة

قالت حكومة الكونغو الديمقراطية، إنه جرى تسجيل حالات إصابة جديدة بالإيبولا مشتبه بها في أجزاء من البلاد لم تصب مسبقا، فيما وصلت حصيلة الوفيات في أحدث تفش للإيبولا في الكونغو إلى 600 حالة.

وأفاد أحدث تقرير صادر عن الحكومة الذي نشر في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بأن الحالتين الجديدتين المشتبه بهما سجلا في كيسانجاني في إقليم تشوبو حيث لم يتم تسجيل إصابات سابقا. ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة عبر البلاد إلى 1795 الآن.

وبحسب التقرير، إحدى الحالتين المشتبه بهما فيهما كانت متصلة بالمنطقة الصحية في "نيا نيا" بإقليم ايتوري، حيث جرى تسجيل الحالات الأولى بينما الحالة الأخرى "ليس لها صلة جغرافية واضحة بالتفشيات المعروفة" وتحقق السلطات في الأمر.

وأعلنت السلطات الكونغولية عن تفش جديد للإيبولا في 15 مايو بعدما كان المرض ينتقل منذ أسابيع بدون رصد، بحسب منظمة الصحة العالمية. ونتج أحدث تفش عن فيروس بونديبوجيو النادر الذي ليس له أي لقاح أو علاج مرخص به.

وتعرقلت جهود احتواء الفيروس جراء فجوة تمويلية والهجمات على مراكز الصحة والصراع المستمر في شرق الكونغو وهو بؤرة التفشي.

وقال وسام مانكولا، خبير الأمراض المعدية في المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الطاقة الاستيعابية لمنشآت علاج مرضى إيبولا تكاد تنفد، حيث باتت 95% من الأسرة مشغولة. وأضاف: "لا بد أن نزيد عدد أسرة المستشفيات المتاحة بنسبة حوالي 50% دون تأخير"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأوضح أيضا أن السيطرة على المرض ممكنة، مشيرا إلى نموذج أوغندا المجاورة. وسجلت أوغندا 20 حالة إصابة، لكن ما زال هناك مريض واحد يخضع للعلاج.

ويعد الوقت عاملا أساسيا. وأشارت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن السلطات الصحية تتلقى معلومات في أكثر من نصف الحالات بعد 72 ساعة من ظهور الأعراض الأولية لإيبولا، وفقا لـ (د ب أ).