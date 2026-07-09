مشتبه به في قضية اغتيال منفذة تفجير موناكو يسحب اعترافه خلال جلسة استماع في كييف

سحب ضابط استخبارات أوكراني اعترافه السابق بقتل امرأة على صلة بتفجير وقع في موناكو، وحمل متهما آخر المسئولية، وذلك مع بدء جلسة النظر في طلب الإفراج عنه بكفالة في كييف.

وقال فلاديسلاف ريوت، وهو ضابط عامل في جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (أتش يو آر)، أمام المحكمة إنه لم يقتل أناستاسيا بيريزوفسكا، المرأة المطلوبة على خلفية التفجير، والتي تم العثور عليها لاحقا مقتولة بطلقات نارية في الرأس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أنه أدلى باعتراف كاذب يدين نفسه أثناء التحقيق، بعدما هدده المتهم الآخر، الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني فيتالي جيكوفيتش، لإجباره على تحمل مسئولية جريمة القتل التي ارتكبها هو.

وأضاف ريوت قائلا: "أصبت بالخوف". وقد بث الموقع الإخباري "سوسبيلن" جلسة إجراءات ما قبل المحاكمة في محكمة بيتشيرسك المحلية على الهواء مباشرة.

وجرى توقيف الرجلين للاشتباه بضلوعهما في مقتل بيريزوفسكا، المواطنة الأوكرانية، التي سعت سلطات موناكو والإنتربول لتوقيفها بعد الانفجار الذي وقع في 29 يونيو.

وأدى الانفجار إلى إصابة فاديم ليرمولايف، وهو مطور عقاري من مدينة دنيبرو الأوكرانية، يخضع لعقوبات من جانب أوكرانيا بسبب تجارته في المشروبات في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وأُصيبت امرأة وطفل أيضا جراء الانفجار. ونفى ريوت إطلاق النار على بيريزوفسكا، لكنه أعترف بقتل أشخاص "خلال الحرب".