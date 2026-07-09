اندلاع حريق في مستودع مصنع تاريخي بالتشيك

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اندلع حريق في مستودع مصنع تاريخي شاهق في مدينة زلين التشيكية، المعروفة بتراثها المعماري.

وأفادت خدمة الإطفاء المحلية، اليوم الخميس، بانهيار جزء من المبنى المكون من 10 طوابق.

ولم تُسجل أي إصابات، لأن المبنى كان غير مأهول، فيما أظهرت صور تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود منه.

وتقع مدينة زلين الصناعية على بُعد نحو 250 كيلومترا جنوب شرق براغ.

وذكرت التقارير، أن الحريق اندلع في الطابق التاسع من المستودع التابع لعلامة تجارية تشيكية للأحذية الرياضية، وانتشر بسرعة، ولم يُعرف سبب الحريق بعد.

وجرى تشييد مبنى المصنع الشاهق رقم 34 بين عامي 1949 و1955.

وكان المبني يُستخدم كمستودع مركزي لمصنع سفيت للأحذية، وهي الشركة المؤممة التي تولت إدارة منشآت باتا الشهيرة في تشيكوسلوفاكيا في ظل النظام الاشتراكي.

وأعلنت خدمة الإطفاء أعلى مستوى من التأهب، مع وجود نحو 300 رجل إطفاء في الموقع لمكافحة الحريق الكبير.

فيما أفادت أنباء بأن نحو 75 ألف زوج من الأحذية دُمرت في الحريق.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه) بأن حجم الأضرار التي لحقت بعلامة فاسكي للأحذية الرياضية جراء الحريق يُقدر بنحو 150 مليون كرونة تشيكية (7 ملايين دولار) على الأقل.