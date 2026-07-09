ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

بحث ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء كندا مارك كارني، اليوم الخميس، الجهود المبذولة بشأن مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا بحثا، خلال لقائهما في قصر السلام بجدة اليوم "أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات".

كما بحث الجانبان السعودي والكندي "مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها."

وكان كارني وصل مساء أمس الأربعاء، إلى مدينة جدة في زيارة رسمية إلى السعودية، تعد الأولى لرئيس وزراء كندي إلى المملكة منذ 26 عاماً.