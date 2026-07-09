الاتحاد الأوروبي يقترح تجميد الأصول وحظر السفر لمكافحة تهريب المهاجرين

اقترح الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إطارا جديدا للعقوبات يستهدف مهربي المهاجرين والمتورطين في الاتجار بالبشر وأشكالا أخرى من الجريمة المنظمة، ويتضمن تجميد الأصول وفرض حظر السفر على المخالفين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان، في إشارة إلى الحملة ضد مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر: "يجمعنا هدف مشترك يتمثل في القضاء على هذه الأنشطة وإنقاذ أرواح آلاف الأشخاص الذين يحلمون بحياة أفضل"، وفقاً لوكالة رويترز.
وأضافت: "علينا في أوروبا أن نكون من يقرر من يأتي إلينا وتحت أي ظروف".
ويتطلب الاقتراح موافقة المجلس الأوروبي بالإجماع قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويأتي هذا الإعلان في خضم نقاشات محتدمة بشأن سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
وفي الشهر الماضي، أقر البرلمان الأوروبي إصلاحا شاملا لسياسة الهجرة يهدف إلى تبسيط إجراءات الترحيل وإتاحة إنشاء مراكز احتجاز خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من دول مثل فرنسا وإسبانيا، إذ يرى معارضوها أنها صارمة أكثر من اللازم وتقوض حماية حق اللجوء.