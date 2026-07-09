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حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 27 يوليو الجاري، لبدء نظر استئناف "و. ال" مدير أعمال النجم العالمي "فاندام" السابق، على حكم تغريمه 20 ألف جنيه.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت بتغريم المتهم "و. ال."، مدير الأعمال السابق للممثل العالمي فاندام 20 ألف جنيه، في القضية رقم 35 لسنة 2026 جنح اقتصادية، لاتهامه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات والقذف والتشهير.

وخلال الجلسة السابقة، أدعى دفاع الفنان العالمي ضد المتهم 100 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به جراء تلك الوقائع.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية، أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بسب وقذف والتشهير بالفنان العالمي فاندام.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الفنان العالمي مدير أعماله السابق بنشر صور ومحتوى مسيء له عبر وسائل تقنية المعلومات، إلى جانب تهديده والتشهير به، وإسناد وقائع من شأنها النيل من سمعته والإضرار باعتباره.