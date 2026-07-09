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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل ستبقى في "الحزام الأمني" بجنوب لبنان "ما دامت الحاجة تقتضي ذلك"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن إسرائيل تحركت لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، معتبراً أن النظام الإيراني "تلقى ضربة قاسية".

وذكر أن سياسة حكومته واضحة وتقضي بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي "سواء باتفاق أو بدونه"، وفقاً لموقع النهار اللبناني.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن بلاده "مستعدة لجولة قتال ثالثة في إيران"، في أحدث تصريح يعكس استمرار التوتر بين الجانبين.