الداخلية تكشف حقيقة ادعاء اختطاف فتاة لرفضها الزواج من شاب بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف فتاة على يد أحد الأشخاص وآخرين، بدعوى رفضها الزواج منه.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو، تضمن الزعم بقيام شخص وبرفقته آخرون يحملون أسلحة نارية باختطاف فتاة بمحافظة القليوبية، بعد رفضها الزواج منه.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 يوليو الجاري، تلقى مركز شرطة بنها بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، تضررت فيه من عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، لقيامه بتحريض نجلتها (17 عامًا) على مغادرة منزل الأسرة واستقلال سيارة برفقته بتاريخ 4 يوليو الجاري، دون أن تتهمه بخطفها، وذلك عقب رفض الأسرة طلبه الزواج منها.

وأوضحت المبلغة أنها لم تتقدم ببلاغ في حينه خشية افتضاح الأمر، وأنها أبلغت بعد انتشار شائعات حول تعرض ابنتها للاختطاف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان وجود الفتاة برفقة المشكو في حقه بدائرة مركز شرطة كفر شكر. وبسؤال الفتاة نفت تعرضها للاختطاف، وأكدت أنها غادرت بمحض إرادتها برفقة المشكو في حقه، بهدف الضغط على أسرتها للموافقة على خطبتهما.

كما أيد المشكو في حقه أقوالها و اعترف باستعانته بثلاثة أشخاص لمساعدته في تنفيذ الواقعة، وتم ضبطهم، إلى جانب السيارة المستخدمة، والتي كانت دون لوحات معدنية.

واعترف المتهم أيضًا بحيازته بندقية خرطوش، تم ضبطها، موضحًا أنه اصطحبها معه خشية تعرضه لاعتداء من الأهالي أثناء مرافقة الفتاة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.