ثمن محمد مراد، المنسق الإعلامي لبعثة المنتخب الوطني، الدعم الرئاسي الذي حظيت به البعثة وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لأداء اللاعبين.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن الإشادة تمثل تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني واللاعبون خلال النسخة الاستثنائية لبطولة كأس العالم، والتي شهدت تحقيق أول فوز في تاريخ مشاركات مصر بالمونديال، فضلا عن التأهل لأول مرة من دور المجموعات إلى دور الـ 32 والصعود إلى دور الـ 16.

وأشار إلى التفوق على منتخبات كبيرة تفوق مصر في التصنيف العالمي، مثل بلجيكا المصنف التاسع عالميا، وإيران المصنفة في المركز الحادي والعشرين، وأستراليا المصنفة في المركز الثامن والعشرين، في حين كان المنتخب المصري يقبع في المركز السادس والعشرين قبل المباراة

وأكد أن طموحات الجهاز الفني، بقيادة الكابتن حسام، واللاعبين كانت تتجاوز هذه المرحلة للوصول إلى دور أبعد من ذلك، مشيرا إلى أن المنتخب قدم أداء متميزا وكان الطرف الأفضل خلال معظم فترات المباراة أمام بطل العالم الأرجنتين.

وأضاف أن المباراة شهدت "ظلما تحكيميا وأخطاء مقصودة" أثرت على النتيجة النهائية، مشددا أن هذا الظلم كان جليا للجميع ورفضته كبرى الصحف والمواقع العالمية، وأبرز الحكام والمدربين حول العالم.

وأشاد بـ "مظاهرة الحب" والاستقبال الحافل من قِبل الشعب المصري عند وصول البعثة إلى مدينة العلمين، معربا عن امتنانه العميق للجماهير المصرية والعربية، التي أشادت بالمستوى المُشرف للمنتخب.

وأشار إلى أن الكابتن حسام حسن وقائد المنتخب محمد صلاح أكدا أن هذا المستوى المتميز يمثل أساسا قويا يجب "أن نبني عليه للمستقبل"، لا سيما أن مصر تستحق التواجد في مكانة أعلى وأفضل.