مصطفى بكري: الاستقبال المميز لبعثة المنتخب تقدير كبير بعد المشاركة المشرفة بالمونديال

علق الإعلامي مصطفى بكري على مشهد استقبال بعثة منتخب مصر عقب عودتها من المشاركة في كأس العالم في مطار العلمين.

وأضاف بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن مطار العلمين شهد حضورًا جماهيريًا واسعًا، حيث رفرفت الأعلام المصرية وتعالت الهتافات لتحية اللاعبين، في رسالة دعم وامتنان لما وصفه بالأداء المشرف الذي قدمه المنتخب أمام كبار منتخبات العالم.

وأشار إلى أن خروج بعثة المنتخب من المطار وسط مواكب الجماهير عكس مكانة الفريق في قلوب المصريين، مؤكدًا أن قيمة الإنجاز لا تُقاس فقط بنتائج المباريات، وإنما بما حققه المنتخب من فخر واحترام على الساحة الدولية.

وأوضح أن الاستقبال الشعبي والرسمي جاء تقديرًا للمستوى الذي ظهر به المنتخب خلال مشواره في البطولة، معتبرًا أن ما تحقق يعد من أبرز الإنجازات في تاريخ الكرة المصرية، بعد الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون وروحهم القتالية داخل الملعب.

ولفت مصطفى بكري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل بعثة المنتخب، في خطوة تعكس تقدير الدولة للاعبين والجهازين الفني والإداري والطبي، الذين مثلوا مصر في المحفل العالمي.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى مقر إقامتها بمدينة العلمين الجديدة، وسط استقبال جماهيري.

واحتشدت أعداد من الجماهير أمام مقر إقامة المنتخب لتوجيه الشكر إلى اللاعبين، تقديرًا لما قدموه خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم 2026.