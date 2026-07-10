كشف عثمان ديمبيلي، نجم منتخب فرنسا، عن تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين كيليان مبابي قبل دقائق من تسجيله الهدف الأول في شباك المغرب.

وانتصر منتخب فرنسا على المغرب بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وقال ديمبيلي في تصريحات عقب المباراة: "نحن سعداء للغاية. الوصول إلى المربع الذهبي للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم مع منتخب فرنسا أمر استثنائي، وسنحافظ على تركيزنا من أجل الذهاب إلى النهاية وتحقيق اللقب."

وأضاف: "ألعب مع المنتخب الفرنسي منذ 10 سنوات، وأصبحت واحدًا من أصحاب الخبرة داخل الفريق، لذلك أحاول دائمًا توجيه اللاعبين وتشجيعهم. كنا نعلم أن المغرب منتخب قوي ويصعب مواجهته، لكننا حافظنا على تركيزنا طوال المباراة، وفي النهاية حصلنا على مكافأتنا."

وكشف ديمبيلي عن الدور الذي لعبه كيليان مبابي في هدفه، قائلاً: "قبل الهدف بدقيقتين أو ثلاث، قال لي كيليان: ابقَ في العمق، وعندما تتاح لنا فرصة للهجمة المرتدة سننطلق، وهذا ما حدث بالفعل."

وتابع: "مبابي قام أيضًا بانطلاقة رائعة فتحت أمامي المساحة. عندما رأيت أن لدي زاوية مناسبة للتسديد، حاولت فقط أن أوجه الكرة نحو المرمى، ونجحت في تسجيل الهدف."

واختتم ديمبيلي تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الفرنسي سيواصل العمل بنفس الجدية والتركيز خلال الدور نصف النهائي، من أجل مواصلة المشوار نحو الاحتفاظ بلقب كأس العالم.