أبدى ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، رضاه بعد حجز الديوك مقعدهم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق وصل إلى المرحلة التي كان يستهدفها منذ انطلاق مشواره في البطولة.

وقال ديشامب في تصريحات عبر قناتي beIN Sports وM6: "حققنا ثلاثة انتصارات متتالية، وهذا أمر جيد. قد يبدو الأمر طبيعيًا، لكن الوصول إلى هذا الإنجاز يتطلب الكثير من العمل والتركيز."

وأضاف مدرب فرنسا: "ركلة الجزاء كانت لحظة صعبة، لكن عندما يكون كيليان مبابي هو من يتولى التنفيذ ويسجل، فلا توجد مشكلة، فهو لاعب لا يشك أبدًا في قدراته. نحن الآن في المكان الذي أردنا الوصول إليه."

وتطرق ديشامب إلى حالة بعض لاعبي المنتخب بعد المباراة، موضحًا: "كيليان كان يعاني من إصابة بسيطة في الكاحل وشعر ببعض الألم، كما تعرض مانو لضربة في الركبة، وهذا أمر طبيعي في ظل خوض المباريات بشكل متتالٍ."

وتابع: "هذا الأمر جيد بالنسبة لوارن، لا يمكنني منح الجميع فرصة المشاركة، لكن لدي مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة عند الحاجة."

وعن الأجواء داخل المنتخب الفرنسي عقب التأهل، قال ديشامب: "أتوقع أن يكون هناك الكثير من الحماس في فرنسا، لكننا هنا نعيش حالة من التركيز والعزلة النسبية، لأن هدفنا هو مواصلة العمل فقط."

واختتم المدير الفني للديوك تصريحاته قائلًا: "لقد خطونا خطوة جديدة اليوم، وعدنا إلى المربع الذهبي مرة أخرى، وهذا يعني أننا ما زلنا هنا ونواصل القتال. المشوار لم ينتهِ بعد، وما زال أمامنا الكثير لتحقيقه."