أعلن البلجيكي هوجو بروس رحيله رسميًا عن منصب المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، بعد فترة من الجدل حول مستقبله مع الفريق عقب المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وكان المدرب صاحب الـ74 عامًا قد ألمح قبل انطلاق البطولة إلى إمكانية اعتزاله التدريب، قبل أن يتراجع بشكل مؤقت عقب خروج منتخب جنوب إفريقيا أمام كندا من دور الـ32، مشيرًا وقتها إلى احتمالية استمراره.

وقال بروس في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "هل سأواصل عملي كمدرب؟ لا، القرار نهائي."

وأضاف: "إذا أرادوا مني تولي دور آخر مثل العمل في مجال اكتشاف المواهب، فهذا أمر مختلف، لكن كرة القدم لن تكون جزءًا من حياتي طوال اليوم بعد الآن."

وتابع المدرب البلجيكي: "تحدثت مع رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، وهو يرغب في استمراري، ولكن في منصب مختلف كمستشار."

وأوضح: "سأعود في نهاية شهر يوليو من أجل توديع الجميع بشكل نهائي، وسأرى بعد ذلك ما الذي سيُعرض عليّ."

وقاد هوجو بروس منتخب جنوب إفريقيا لمدة 5 سنوات، ليصبح المدرب صاحب أطول فترة قيادة للمنتخب، كما نجح في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 16 عامًا.

واختتم بروس تصريحاته قائلًا: "زوجتي سعيدة بقراري، لكنها حذرتني من أن أكون عبئًا في المنزل، لذلك ربما أقبل بعض المهام لفترات قصيرة إذا حصلت على فرصة مناسبة."