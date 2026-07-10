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انتهى دور المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2026، بعد توديع المغرب أمام منتخب فرنسا.

وخسر المنتخب المغربي من فرنسا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026 المقام في كندا وأمريكا والمكسيك.

وسجل ثنائية فرنسا ضد المغرب كيليان مبابي في الدقيقة 60 ثم عثمان ديمبيلي بعدها بست دقائق.

وليتأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي 2018 و2022.

وكان المنتخب المغربي آخر ورقة عربية في مونديال 2026، وذلك بعد توديع كل المنتخبات العربية سواءً من الدور الأول أو حتى بعد المجموعات ودور الـ32 ودور الـ16 ثم ربع النهائي.

وفي السطور التالية نستعرض نتائج المنتخبات العربية منذ البداية حتى خروج المغرب:

شاركت 8 منتخبات عربية في بطولة كأس العالم 2026 وهي: "المغرب، مصر، السعودية، قطر، الجزائر، العراق، الأردن، تونس".

منتخبات ودعت من دور المجموعات: "قطر "رابع المجموعة الثانية"، تونس "رابع المجموعة السادسة"، السعودية "رابع المجموعة الثامنة"، العراق "رابع المجموعة التاسعة"، الأردن "رابع المجموعة العاشرة"".

الجزائر.. ودعت من دور الـ32 بعد الخسارة من سويسرا بنتيجة 2-0.

مصر.. ودعت من دور الـ16 بعد الخسارة من الأرجنتين 3-2.

المغرب.. ودعت من ربع النهائي بعد الخسارة من فرنسا 2-0.