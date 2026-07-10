مجدي الجلاد: الحكم تجاهل خشونة الأرجنتين ضد منتخب مصر

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد إن خروج المنتخب المصري الأول لكرة القدم من بطولة كأس العالم أمام الأرجنتين ترك حالة كبيرة من الحزن والغضب لدى الجماهير، معتبرًا أن ما حدث خلال المباراة أثار تساؤلات حول تأثير المصالح الكبرى المرتبطة بالرياضة العالمية.

وأوضح "الجلاد" عبر لقاء له على قناة الشمس، أمس الخميس، أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة، بل أصبحت مرتبطة بالسياسة والاقتصاد، خاصة بطولة كأس العالم التي تعد أكبر حدث رياضي عالمي، معتبرًا أن هناك منظومات ومصالح دولية تؤثر في العديد من الملفات حول العالم.

وتحدث عن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء البطاقة الحمراء للاعب الأمريكي فلورين بالوجان قبل مباراة بلجيكا، قائلًا إن تدخل رئيس دولة في قرار يخص قواعد اللعبة أمر غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، معتبرًا أن ذلك يعكس حجم التداخل بين الرياضة والسياسة.

وانتقد الأداء التحكيمي خلال مباراة مصر والأرجنتين، مؤكدًا على أن المنتخب المصري تعرض لخشونة وعنف منذ بداية اللقاء ولم توجد قرارات من الحكم، بينما كانت الأخطاء ضد لاعبي مصر تُحتسب سريعًا.

وأردف: "اللقطة الخطيرة بتاعة لاعب المنتخب الوطني إمام عاشور قبل ما يخرج لما لاعب أرجنتيني ضربه في وجهه بدون كرة، والحكم شايفه والكاميرا جايباها والفار شايفها، دي في قانون كرة القدم طرد بدون نقاش، ولاعب أرجنتيني أيضًا ضرب حارس المرمى للمنتخب مصطفى شوبير بدون كرة ووقع على الأرض، ولاعب أرجنتيني في منطقة جزاء شد قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، ده حصل لأن الحكم موفر لهم حماية".

وأشار إلى أن العديد من الخبراء الأجانب تحدثوا عن تعرض المنتخب المصري لظلم في المباراة، معتبرًا أن ما حدث كان شهادة متفقًا عليها، وأن ما حدث تسبب في حالة من الحزن لدى الجماهير المصرية والعربية، خاصة أن المباراة كانت حدثًا كبيرًا جعل كثيرين يتابعون كرة القدم لأول مرة.

وكان منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية، والتي شهدت جدلًا واسعًا بسبب بعض القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو، وسط انتقادات من خبراء في التحكيم ولاعبي بكرة القدم