برونو فيرنانديز يغلق التعليقات وجماهير رونالدو تتهمه بتخريب المونديال الأخير للدون

تعرض برونو فيرنانديز، قائد منتخب البرتغال، لموجة واسعة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب خروج منتخب بلاده من كأس العالم 2026، ما دفعه إلى إغلاق خاصية التعليقات على أول منشور له بعد توديع البطولة.

ونشر لاعب مانشستر يونايتد رسالة عبر حساباته الرسمية، عبّر فيها عن حزنه بعد الإقصاء، ووجّه الشكر لزملائه في المنتخب والجهاز الفني والجماهير البرتغالية على دعمهم طوال مشوار كأس العالم.

وجاءت ردود الفعل الغاضبة من جانب عدد من جماهير كريستيانو رونالدو، التي اتهمت فيرنانديز وبعض لاعبي الوسط، بينهم فيتينيا وجواو نيفيز وبيدرو نيتو، بعدم تقديم الدعم الكافي لقائد المنتخب، بل وذهب البعض إلى اتهامهم بـ"تعمد إفساد" المشاركة الأخيرة لرونالدو في كأس العالم.

وزادت حدة الجدل بعدما أبدت كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، تفاعلها مع منشور على "إنستجرام" انتقد أداء فيرنانديز، واعتبر أن المنتخب افتقد للتمريرات الأمامية والهجمات المرتدة، مكتفيًا بالتمريرات العرضية والخلفية، في إشارة فسّرها البعض على أنها انتقاد لأسلوب لعب الفريق.

وأغلق فيرنانديز خاصية التعليقات على منشوره بعد تعرضه لسيل من الرسائل المسيئة، بينما دافع عدد آخر من المشجعين عنه، مؤكدين أن رونالدو لم يتعرض للتجاهل، لكن عامل السن وطبيعة المباريات جعلا من الصعب استغلاله بالشكل المعتاد.

وودعت البرتغال منافسات كأس العالم 2026 بالخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد في دور الـ16، في المباراة التي شهدت هدف الفوز القاتل لميكيل ميرينو في الوقت بدل الضائع.

كما مثّلت المباراة الظهور الأخير لكريستيانو رونالدو في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما أكد قبل البطولة أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة له، فيما أعلن المدرب روبرتو مارتينيز رحيله عن تدريب المنتخب عقب نهاية المشوار، على أن يتولى جورجي جيسوس المهمة الفنية خلال المرحلة المقبلة.