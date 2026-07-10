مجدي الجلاد: خبراء قدروا خسائر «الفيفا» 100 مليون دولار حال فوز مصر على الأرجنتين

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد إن بطولة كأس العالم تحولت إلى صناعة اقتصادية ضخمة تدر مليارات الدولارات، معتبرًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدير واحدة من أكبر المنظومات التجارية الرياضية في العالم.

وأوضح "الجلاد" عبر لقاء له على قناة الشمس، أمس الخميس، أن أرباح "الفيفا" من بطولة كأس العالم تُقدر بما بين 10 و12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الإيرادات تأتي من حقوق البث التلفزيوني، وعقود التسويق، والإعلانات، متسائلًا عن تأثير المصالح الاقتصادية على البطولة الجارية.

وأضاف أن "الفيفا" أبرم لأول مرة عقودًا رسمية مع شركات مراهنات، لافتًا إلى أن حجم المراهنات على مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16، تراوح بين 800 مليون ومليار دولار، وأن خبراء قدروا خسائر "الفيفا" حال فوز مصر أنها كانت ستبلغ نحو 100 مليون دولار، وفقًا لما ذكره.

وأشار إلى وجود تحقيقات أمريكية بشأن شبهات غسل أموال وتحويلات مالية مرتبطة باالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، موضحًا أن تقارير صحفية عالمية تحدثت عن تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI" حول تحويلات إلى شركات تسويق داخل الولايات المتحدة.

وتطرق إلى ردود الفعل الأوروبية على بعض القرارات التحكيمية في البطولة، مشيرًا إلى وجود مطالبات بفتح تحقيقات، مردفًا أن الجماهير المصرية شعرت بالظلم بعد خروج المنتخب، معبرًا عن اعتقاده بأن المصالح المالية أصبحت عنصرًا مؤثرًا في كرة القدم العالمية.

وكان منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية، والتي شهدت جدلًا واسعًا بسبب بعض القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو، وسط انتقادات من خبراء في التحكيم ولاعبي بكرة القدم