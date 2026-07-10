قال الدكتور محمد الشربيني، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب جامعة القاهرة، عن نجاح عملية جراحية بتقنية مناظير الفراغ الثالث، إن بداية القصة كانت منذ عام 2018، موضحًا أن الأمر سبقه تجهيز لسنوات، حيث كان هناك حلم لديه وفريقه الطبي بأن يكون هناك تميز في تقديم علاج للمرضى بالمنظار على أعلى مستوى عالمي.

وأضاف "الشربيني" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة “ON”، أمس الخميس، أن حلمهم طوال الوقت أن يكونوا مختلفين، وأن يقدموا شيئًا بمستوى عالمي مثل الموجود في الخارج، ومن هنا بدأت الفكرة بأن يقدموا مناظير علاجية متقدمة، وهي مناظير الفراغ الثالث.

وأوضح أنه خلال مؤتمرات القصر العيني كان يحضر خبراء من الخارج لإجراء تقنيات حديثة بالمناظير لم يكن من الممكن تنفيذها في مصر وقتها، قائلًا: “كنا طول الوقت نقول ليه منعملش ده، نقعد نساعدهم ونحضر لهم الحاجات، وسافرنا مؤتمرات كثيرة وشوفنا الخبراء الأجانب في الخارج، بنذاكر وبنجتهد”.

وتابع أن الفكرة تبلورت داخلهم، وأصبح هذا الحلم يراودهم كل يوم، وكان لابد من تحقيقه، مردفًا: فلماذا لا نقوم بذلك؟ ولماذا ننتظر مريضًا يحتاج إلى عملية لمدة عام حتى يأتي إليه خبير من الصين أو اليابان"، مؤكدًا على أن إمكانات المصريين في مجال الجراحات، وبالأخص التدخلات الطبية، مشهود لها عالميًا، فهم ليسوا أقل من أحد.

ووجه الشكر إلى كلية الطب بالقصر العيني في جامعة القاهرة على تعاونها ودعمها، مشيرًا إلى أن التواصل مع أكبر الجامعات والمراكز العالمية في هذا المجال استغرق سنوات، حتى تمكن الفريق من السفر والتدريب ثم العودة لتطبيق هذه التقنيات في مصر.