قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأمصال المضادة للدغات الثعابين "تُصنع محليا"، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي يكفي لتغطية الاحتياجات لمدة ستة أشهر.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على توافر المصل في جميع المحافظات داخل المستشفيات العامة والمركزية، وتلك التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، متابعا: "لا يوجد أي نوع من نقص الإمداد، ولا نقص في المخزون، ولا نقص في التوافر أو التوزيع".

وأوضح أن المصل لا يتوفر سوى داخل المستشفيات لأسباب طبية بحتة، مرجعا ذلك إلى طبيعة المصل الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي، والذي يستوجب وجود مكان مجهز للتعامل الفوري مع المريض في حال تعرضه لأي "صدمات تحسسية".

وأكد أن البروتوكول الطبي المحلي والدولي، ينص على ضرورة أن يتلقى المريض العلاج "تحت إشراف طبي داخل المستشفى".

وشدد أن "ليس كل من يتعرض للدغة أو عضة ثعبان يحتاج إلى تلقي المصل"، لافتا إلى أن أنواعا غير قليلة من الثعابين تعد غير سامة في الأساس.

وطالب المواطنين بضرورة التوجه الفوري إلى المستشفى عند التعرض للدغ، مشيرا إلى اعتقاد البعض بأن تأجيل إعطائهم المصل يعود لعدم توافره.

ونوه أن 10% من لدغات الثعابين السامة تُصنف كـ "لدغة جافة"، وتعني وقوع اللدغ دون وصول السم إلى الدم.