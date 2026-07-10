مبابي يوضح سبب خروجه أمام المغرب: تعرضت لإصابة

كشف كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، عن تفاصيل خروجه المبكر خلال مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026، موضحًا أنه تعرض لإصابة بسيطة في الكاحل، لكنه أكد أنه في حالة جيدة.

وقال مبابي في تصريحات عبر قناتي beIN Sports وM6: "أنا بخير، تعرضت لإصابة في الكاحل، وشعرت ببعض الألم، لكن الأمر ليس خطيرًا. في تلك اللحظة كان جيان فيليب ماتيتا أكثر جاهزية مني لخوض آخر 15 دقيقة، لذلك قررت الخروج ودخل هو بدلًا مني، وكان قريبًا من تسجيل هدف أيضًا."

وأضاف نجم الديوك عقب تأهل فرنسا إلى الدور نصف النهائي: "هل أصبحت المهمة أسهل الآن؟ لا أعتقد ذلك، فلا يوجد مجال للتراخي. ما زال الطريق طويلًا، والمباريات المقبلة ستكون أكثر صعوبة، لكننا سنحصل على الراحة اللازمة ونعمل على التعافي بشكل جيد."

وتحدث مبابي عن المواجهة الخاصة التي جمعته بأشرف حكيمي، زميله السابق وصديقه المقرب، بعد خروج المنتخب المغربي، قائلًا: "داخل الملعب لا توجد مشاعر، فأنا هنا من أجل الفوز، وهو أيضًا كان يسعى للفوز مع منتخب بلاده."

واختتم قائد فرنسا حديثه عن حكيمي: "سيكون الأمر أكثر صعوبة عندما أراه مجددًا في غرفة الملابس، لأنه صديق عزيز للغاية بالنسبة لي."

وكان مبابي قد قاد فرنسا لتخطي المغرب بنتيجة 2-0 في ربع نهائي كأس العالم 2026، ليواصل المنتخب الفرنسي مشواره نحو المنافسة على اللقب والتأهل إلى الدور نصف النهائي.