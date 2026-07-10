طمأن الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، المواطنين بشأن الجاهزية الطبية للتعامل مع حالات الإصابة بلدغات الثعابين التي ظهرت مؤخرا، مشيرا إلى توافر جميع الأمصال المضادة للدغات للثعابين والعقارب في جميع المستشفيات العامة والمركزية كإجراء روتيني متبع من قبل الوزارة قبل الأزمة الحالية.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" أسباب ظهور الثعابين في هذا التوقيت إلى التغيرات البيئية وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، موضحا أن هذه الزواحف من ذوات الدم البارد التي لا تتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة وتدفعها الحرارة للخروج من جحورها والاقتراب من الأماكن الرطبة ومناطق معيشة الإنسان، لا سيما في الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة الأرز، وأماكن تخزين القش.

ولفت إلى أن المحافظة بها 199 جرعة من أمصال الثعابين موزعة حاليا على جميع المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة الشرقية، مشددا أن هذا الرصيد يضمن الاستعداد التام للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وأشار إلى تعميم بروتوكول موحد على جميع الأطباء لضمان التعامل العلمي والموحد مع هذه الإصابات، لافتا إلى أن الشرقية تُعد ثالث أكبر محافظات الجمهورية من حيث التعداد السكاني.

وعلى صعيد آخر، نوه إلى الانتهاء الكامل من إنشاء وتجهيز مستشفى رمد الزقازيق الجديد، والذي بدأ تشغيله التجريبي، مضيفا أن وزارة الصحة فرت تمويلا ضخما لرفع كفاءة وتطوير 100 وحدة صحية بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه.

وودعت قرية "كفر حسين الطوبجي" التابعة لمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، الأسبوع السبت، الطفلة "ملك"، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة إثر تعرضها لـ "لدغة ثعبان كوبرا" قاتلة أثناء تواجدها بمحيط الأراضي الزراعية بالقرية، لتصبح الضحية الثالثة في غضون أقل من 10 أيام بالمركز ذاته، وذلك عقب مصرع سيدة وطفل قبل أيام بذات الطريقة.