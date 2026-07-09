نجح الفريق الطبي بقسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى إيتاي البارود المركزي، في استخراج عملة معدنية من معدة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد بقائها داخل المعدة لمدة 15 يومًا، في تدخل دقيق حال دون حدوث مضاعفات خطيرة، كان من بينها احتمال ثقب جدار المعدة.

وقال الدكتور وليد أبو غنيمة، مدير مستشفى إيتاي البارود المركزي، إن الفحوصات أظهرت استقرار العملة في قاع المعدة، مع وجود أثر واضح لها على جدار المعدة؛ ما استدعى التدخل العاجل باستخدام المنظار، وتمكن الفريق الطبي من استخراجها بنجاح دون تسجيل أي مضاعفات، في حالة تُعد الأولى من نوعها بالمستشفى.

وأُجري التدخل بواسطة الدكتورة إيمان علي العسيلي، رئيس وحدة الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور محمد محمد عثمان، أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور أسامة عوض خليل، أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور حسام العربي، أخصائي التخدير، بمشاركة طاقم التمريض.

وقال مدير مستشفى إيتاي البارود المركزي، إن المستشفى تواصل تطوير خدماتها الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، مع توفير التدخلات السريعة للحالات الحرجة.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن سرعة التشخيص ودقة اتخاذ القرار والتدخل في الوقت المناسب كانت عوامل حاسمة في نجاح الحالة، مشيدًا بكفاءة الفريق الطبي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات الطبية بمستشفيات المحافظة.