إسلام أباد: شهباز شريف يؤكد عزمه القضاء على الإرهاب المدعوم هنديا في بلوشستان

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الخميس، مجددا تصميم القيادة المدنية والعسكرية في البلاد على استئصال الإرهاب المدعوم من الهند في إقليم بلوشستان، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا الإقليمية المعنية بخطة العمل الوطنية، المنعقد في مدينة كويتا عاصمة الإقليم ، بحسب قناة جيو نيوز الباكستانية.

وأعرب رئيس الوزراء عن بالغ قلقه إزاء الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدها الإقليم، مشيرًا إلى أن "حوادث بالغة الخطورة" وقعت خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأضاف شريف ، أن ثلاثة هجمات إرهابية كبرى في بلوشستان خلال الفترة ذاتها أسفرت عن مقتل 54 إرهابيًا على الأقل مدعومين من الهند، في مقابل استشهاد 42 شخصًا، بينهم جنود ومدنيون، خلال تصديهم للهجمات دفاعًا عن الوطن.

وأشاد رئيس الوزراء بتضحيات القوات المسلحة والمدنيين ، مؤكدًا ضرورة "إحباط المخططات الخبيثة لفتنة الخوارج"، مشددًا على أن الأمة الباكستانية تقف صفا واحدا خلف قواتها المسلحة.

وأضاف شريف أن "هذه الحرب ضد الإرهاب ستتواصل حتى القضاء على آخر إرهابي على الأراضي الباكستانية".

وفي معرض حديثه عن الهند، اتهم رئيس الوزراء "الجار الشرقي" لباكستان بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية، مشيرًا إلى استخدام الأراضي الأفغانية منطلقا لشن هذه الهجمات داخل باكستان.

كما انتقد رئيس الوزراء ما وصفه بـ"عدم قدرة العدو على استيعاب الإنجازات الدبلوماسية الباكستانية"، مؤكدًا أن جميع الموارد المتاحة سيتم تسخيرها للقضاء على آفة الإرهاب ووضع البلاد على مسار التنمية المستدامة والازدهار.

يشار إلى أن الهند تنفي أنها تدعم الهجمات المسلحة في باكستان، وتتهم إسلام آباد بدعم الجماعة المسلحة في الشطر الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير.