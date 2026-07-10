وزير الخارجية التركي: الاستقرار الدائم في المنطقة يتطلب مراجعة النهج الأمني لإسرائيل

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن تحقيق السلام في لبنان "يمر عبر تغيير المفهوم الأمني الإسرائيلي"، معتبرًا أن الاستقرار الدائم في المنطقة يتطلب مراجعة النهج الأمني الذي تتبعه إسرائيل.

وبشأن احتمالات تعرض تركيا لهجوم إسرائيلي، وتفعيل المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال فيدان - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز"، مساء اليوم /الخميس/ - إن أحكام الحلف واضحة تمامًا، مضيفًا أن الرئيس رجب طيب أردوغان قائد سلام.

وفيما يخص الحرب في أوكرانيا، أوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد له التزامه بالتفاهمات المتعلقة بمسار ألاسكا، لكنه شدد على أن أي اتفاق أو التزام أحادي الجانب لن يكون قابلًا للنجاح دون موافقة الجانب الأوكراني.

وفي ملف التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة.. أعرب وزير الخارجية التركي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل قريب بشأن أزمة مقاتلات "إف-35"، موضحًا، في الوقت ذاته، أن بلاده دفعت ثمن هذه الطائرات قبل عدة سنوات.