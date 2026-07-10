كيمبس عن التحكيم أمام مصر: الأرجنتين لا تحتاج إلى هدايا

رفض ماريو كيمبس، أسطورة منتخب الأرجنتين، الاتهامات التي طالت منتخب بلاده بالحصول على مجاملات تحكيمية خلال مواجهة مصر في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن "راقصي التانجو" لا يحتاجون إلى مساعدة من الحكام لتحقيق الانتصارات.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حسم مواجهة مصر بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي على ملعب أتلانتا، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي من المونديال.

وقال كيمبس، في تصريحات نقلتها شبكة TYC Sports الأرجنتينية: "الخاسرون سيواصلون البكاء دائمًا، ومن يعتقد أن كأس العالم تُهدى لنا، فلا بد أن يكون ساذجًا جدًا".

وأضاف: "الأرجنتين تمتلك من القوة الكروية ما يكفي لحسم مبارياتها بنفسها. ومع وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إلى جانب العدد الكبير من الكاميرات التي تنقل المباريات، فمن الصعب للغاية أن تُحتسب لك ركلات جزاء كهدية أو أن تُهدى لك مباراة".

وتابع: "العالم بأسره يشاهد ما يحدث، ولذلك فإن فكرة إهداء كأس العالم لمنتخب معين أمر لا يمكنني تصديقه على الإطلاق".

وتحدث أسطورة الأرجنتين أيضًا عن أداء منتخب مصر، قائلًا: "فوجئت بالطريقة التي لعب بها المنافس أمام الأرجنتين. لا أعتقد أن أي منتخب سيواجه الأرجنتين بأسلوب هجومي مفتوح، فمثل هذه المباريات تحتاج إلى إعداد ذهني كبير، وتركيز شديد، مع تجنب ارتكاب الأخطاء".

واختتم كيمبس تصريحاته بقوله: "المنافسون لا يصنعون الكثير من الفرص، لكنهم ينجحون في استغلالها بالتسجيل، وهو ما يشير إلى وجود بعض الأخطاء، لكنها كانت قابلة للتصحيح، كما رأينا خلال المباراة".