نيكي يرتفع 2% بفضل الذكاء الاصطناعي

ارتفع المؤشر نيكي اليوم الجمعة مدعوما بصعود أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسجلت سوق السندات والعملة اليابانية مكاسب أيضا ​على خلفية توقعات بإعادة توجيه استراتيجية الاستثمار لصناديق التقاعد الضخمة ‌في اليابان.

وصعد نيكي اثنين بالمئة إلى 69121.02 نقطة، وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.76 بالمئة إلى 4050.82 نقطة.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 10 ​نقاط أساس إلى 2.775 بالمئة، متراجعا عن أعلى مستوى له في ​ثلاثة عقود. وارتفع الين 0.43 بالمئة مقابل الدولار إلى 161.69.



وزادت أسهم ⁠شركات التكنولوجيا في وول ستريت بعد إعلان مايكرون تكنولوجي المتخصصة في ​صناعة الرقائق الإلكترونية خططا لاستثمار أكثر من 250 مليار دولار في الولايات ​المتحدة حتى عام 2035.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات "اقتفت الأسهم اليابانية أثر أسهم التكنولوجيا الأمريكية التي ارتفعت خلال الليل... وتفاءلت السوق باحتمال مواصلة ​الولايات المتحدة وإيران المحادثات وانخفضت أسعار النفط".

وتصدرت الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق ​المكاسب في المؤشر نيكي. وقفز سهم شركة سومكو 15.40 بالمئة في طريقه نحو أعلى ‌مستوى ⁠إغلاق له منذ سبتمبر أيلول 2007. وتقدم سهم أدفانتست 8.54 بالمئة. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا بنسبة 11.33 بالمئة.



وجاءت المكاسب في أسواق السندات والعملة في أعقاب تصريحات لوزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أشارت فيها ​إلى أن الحكومة ​ستدرس تدابير ⁠لتشجيع صناديق التقاعد، بما في ذلك صندوق استثمار المعاشات الحكومي، على زيادة استثماراتها في الأصول المالية المحلية.

وأدى ​احتمال توجيه أكبر صناديق التقاعد الاستثمارية في اليابان المزيد ​من الأموال ⁠إلى الأسواق المحلية إلى تعزيز المعنويات في سوق السندات والين.

وتخلف قطاعا التجزئة والتأمين عن الركب وانخفض سهم شركة فاست ريتيلينج 4.23 بالمئة مسجلا أكبر ⁠انخفاض ​يومي له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2025، ​وتراجع سهم شركة طوكيو مارين هولدنجز 3.02 بالمئة.

وصعد 116 سهما على المؤشر نيكي مقابل هبوط ​107 أسهم في حين ظل سهمان دون تغيير.