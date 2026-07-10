أشاد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا بالمستوى الذي يقدمه ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، مؤكدًا أنه لا يزال يحافظ على حماسه وقدرته التنافسية رغم مسيرته الحافلة بالإنجازات.

وقال لويس دي لافوينتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بلجيكا: "ميسي يبدو وكأنه في التاسعة عشرة أو الثالثة والعشرين من عمره، فهو يقدم مستويات استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأضاف: "إلى جانب الخبرة والنضج اللذين يتمتع بهما، يملك ميسي التزامًا كبيرًا وروحًا تنافسية لا تعرف الاكتفاء، فهو لا يرضى بالقليل، ويسعى دائمًا إلى تحقيق المزيد".

وأكد أن نجم الأرجنتين يمثل نموذجًا يُحتذى به داخل الملعب وخارجه، موضحًا: "ما يقدمه يستحق كل التقدير، لأنه يثبت أن اللاعب الذي يعمل بجد واجتهاد هو الأقرب إلى تحقيق أهدافه".

واختتم لويس دي لا فوينتي تصريحاته قائلًا: "ميسي كان دائمًا مثالًا في هذا الجانب طوال مسيرته، لكن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب أنه، رغم كل ما حققه من ألقاب وإنجازات، لا يزال يواصل إثبات قيمته في كل مباراة يخوضها".