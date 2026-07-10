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كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد عن الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل في مصر بضيافة النادي الأهلي.

وتشهد البطولة مشاركة قطبي الرياضة في مصر الأهلي والزمالك، حيث يشارك الأهلي بصفته بطل الدوري كمستضيف للبطولة، بينما يشارك الزمالك ببطاقة الدعوة.

كما يشارك نادي فيزبريم المجري ببطاقة الدعوة الثانية، ويشارك منتدى درب السلطان المغربي ممثلًا عن قارة إفريقيا بعد إلغاء السوبر عقب انسحاب الأهلي لإقامة البطولة في الكونغو الديمقراطية وسط تهديدات فيروس إيبولا.

وجاءت الفرق المشاركة في البطولة على النحو التالي:

الأهلي المصري - مستضيف البطولة

برشلونة الإسباني - حامل اللقب

فوكس برلين الألماني - بطل أوروبا

منتدى درب السلطان المغربي - ممثل إفريقيا

برقان الكويتي - بطل آسيا

بينهبروس البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية

جامعة سيدني الأسترالي - ممثل أوقيانوسيا

يتحدد بطل أمريكا الشمالية شهر يوليو الجاري

الزمالك المصري - بطاقة الدعوة الأولى

فيزبريم المجري - بطاقة الدعوة الثانية