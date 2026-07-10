تقام اليوم، الجمعة، ثاني مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره منتخب بلجيكا في العاشرة مساءً، على ملعب لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل منتخب إسبانيا للدور ربع النهائي بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد في ثمن النهائي، فيما تأهلت بلجيكا بانتصار كبير أمام أمريكا المستضيفة بنتيجة 4-1.

ويسعى المنتخب الإسباني لمواصلة زحفه نحو المباراة النهائية، رغم عدم الاقناع في مبارياته السابقة في البطولة، حيث لم يصل بعد إلى مرحلة الامتاع البصري ، بل بأداء متماسك والواقعي.

ورغم التوقعات الكبيرة للمنتخب الإسباني في البطولة، وتواجده ضمن أقوى المرشحين للتتويج باللقب، سرعان من دب الشك في قلوب محبي منتخب لاروخا، بعد التعادل في بداية المشوار أمام كاب فيردي بدون أهداف، والمستوى المتواضع في باقي المباريات.

فيما يراهن البعض الآخر على أن إسبانيا لا تريد إهدار طاقتها في المباريات السهلة وتبحث عن الفوز بأقل مجهود، مع تصاعد نسبي في المباريات مع تقدم المسابقة، قياسًا على الأداء الأخير أمام البرتغال في ثمن النهائي، خاصة في الشوط الثاني من المباراة.

ومن التوقع أن يدخل منتخب إسبانيا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من: أوناي سيمون في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي مارك كوكوريلا، إيمريك لابورت، باو كوبارسي وبيدرو بورو، وفي الوسط يلعب داني أولمو، رودري و بيدري خلف ثلاثي الهجوم أليكس بايينا، لامين يامال و ميكيل أويارزابال.

على الجانب الآخر، لن يكون المنتخب البلجيكي صيداً سهلاً، فبعد دور مجموعات باهت، انتفض منتخب الشياطين الحمر بشكل مذهل في الأدوار الإقصائية، مسجلين 7 أهداف في مباراتين متتاليتين، كان آخرها الفوز العريض والساحق على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-1.

وتدخل بلجيكا اللقاء بدفعة معنوية هائلة استلهمتها من شعورهم بالظلم بعد قرار «فيفا» المثير للجدل برفع الإيقاف عن المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون قبل مباراتهم السابقة، وهو القرار الذي اعتبره الجانب البلجيكي نتاج ضغوط وتأثير من الحكومة الأمريكية كبلد مضيف.

هذه الأجواء المشحونة، مصحوبة بالفوز التكتيكي الكبير قبلها على السنغال، جعلت من بلجيكا رقماً صعباً في البطولة.

وإذا نجح رفاق دي بروين في تكرار الأداء الهجومي المرعب الذي ظهروا به أمام أمريكا، فإن الجدار الدفاعي الحديدي لأوناي سيمون وكوبارسي سيكون أمام أصعب وأخطر اختبار له منذ انطلاق المونديال، في سهرة كروية مفتوحة على كل الاحتمالات.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب بلجيكا مباراة اليوم بتشكيل يضم تيبو كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي تيموتي كاستاني، ناثان نجويي، براندون ميشيل ومكسيم دي كويبر، وفي الوسط يلعب هانز فاناكن، كيفين دي بروين ويوري تيليمانس، خلف ثلاثي الهجوم جيريمي دوكو، شارل دي كيتيلير ولياندرو تروسارد.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في الدور نصف النهائي مع منتخب فرنسا، الذي تأهل أمس، الخميس، بالفوز على المغرب 2-0.