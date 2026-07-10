حافلة مكشوفة تستقبل بعثة منتخب مصر في مطار العلمين

وصلت حافلة استقبال المنتخب الوطني المصري إلى مطار العلمين، في انتظار وصول بعثة الفراعنة من أمريكا بعد المشاركة في كأس العالم.

وتصل بعثة المنتخب الوطني المصري إلى مطار العلمين صباح اليوم، الجمعة، بعد رحلة طويلة من مدينة أتالانتا الأمريكية، عقب الخروج من بطولة كأس العالم.

وحملت الحافلة عبارات شكر وتقدير للمنتخب بالإضافة لكتابة كلمة مصر باللغة العربية والإنجليزية.

وحقق المنتخب الوطني انجازًا كبيرًا وأداءً مشرفًا، بعدما ودع البطولة من دور الـ16 أمام الأرجنتين، حامل اللقب، بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت العديد من الحالات الجدلية للتحكيم.

وتوافد مئات المشجعين المصريين إلى مطار العلمين في انتظار استقبال المنتخب، وسط حالة من الفخر بما قدمه الفراعنة تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المنتخب الوطني في مدينة العلمين صباح غدٍ، السبت.