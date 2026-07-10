أشاد ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، بالحماس الذي ظهر عليه فريق الأرجنتين بمباراته أمام مصر، التي أُقيمت لحساب منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026، وفاز فيها راقصو التانجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال ياسين بونو بعد الهزيمة أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026: "أهنئ ميسي، وأهنئ أيضًا جميع اللاعبين والأصدقاء في منتخب أرجنتين.. أتمنى لهم كل التوفيق".

وأضاف حارس الهلال: "أرى الأرجنتين تلعب بحماسٍ وروحٍ عاليتين، وهي سمةٌ لطالما ميّزت اللاعبين الأرجنتينيين".

وتابع: "أُعجبتُ كثيرًا بالعقلية التي أظهرها ميسي في المباراة الأخيرة، فبعد إضاعته ركلة جزاء، استعاد ثقته بنفسه، وأظهر شخصيته القوية، وحمل الفريق بأكمله على كتفيه".

وأكمل: "هذا يُظهر أننا نشاهد ميسي مختلفًا، ميسي أكثر حرية، ميسي بطاقةٍ مختلفة تمامًا.. هذا يُبرز عظمة اللاعب الذي هو عليه".

وأتم ياسين بونو تصريحاته قائلًا: "إنه لشرف وسرور أن أتمكن من مشاهدته يلعب في هذا العمر، وأنا أعلم أنه لا يزال قادرًا على صنع المعجزات".