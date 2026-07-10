وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في الكويت والبحرين والأردن تداعيات الاعتداءات الإيرانية الأخيرة

جرت اتصالات هاتفية بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع كل من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، وذلك للوقوف على آخر تطورات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الدول العربية الشقيقة، والاطمئنان على سلامة المواطنين، وما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع تداعيات الاعتداءات.

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصالات تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ورفضها القاطع لأي اعتداء يمس أمنها وسيادتها أو يهدد سلامة شعوبها واستقرارها، مشددا على وقوف مصر إلى جانبها ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

كما أكد على الروابط الأخوية الوثيقة ووحدة المصير العربي، ومشددا على أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.