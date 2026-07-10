تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2026، نحو مواجهة من العيار الثقيل في بطولة كأس العالم 2026، عندما يصطدم منتخب إسبانيا بنظيره البلجيكي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المونديال.

ويستعرض موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، حيث تقام مباراة:

إسبانيا × بلجيكا – في تمام الساعة 10:00 مساءً – عبر قناة beIN Sports MAX 1.

يدخل المنتخب الإسباني اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما تجاوز عقبة البرتغال في دور الـ16 بهدف دون رد، في مباراة أعاد خلالها تقديم أسلوبه التقليدي القائم على الاستحواذ والتمريرات القصيرة والضغط المتقدم، مع فرض سيطرة واضحة على منطقة وسط الملعب.

ويعتمد «لاروخا» على حالة الانسجام الكبيرة بين لاعبيه، وقدرته على التحكم في نسق المباراة منذ بدايتها، من خلال التحركات الجماعية وسرعة تداول الكرة، بحثًا عن اختراق الدفاع البلجيكي وصناعة الفرص التهديفية.

على الجانب الآخر، يخوض منتخب بلجيكا المواجهة بثقة كبيرة، بعد انتصاره العريض على الولايات المتحدة بنتيجة 4-1 في الدور السابق، في لقاء أظهر خلاله قوة هجومية لافتة وفعالية كبيرة في استغلال المساحات، إلى جانب التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

ويطمح المنتخب البلجيكي لمواصلة عروضه القوية، وتأكيد قدرته على مقارعة كبار المنتخبات، مستندًا إلى ما يمتلكه من عناصر مميزة، خاصة في الخط الأمامي، فضلًا عن مرونته التكتيكية التي تمنحه تنوعًا في الحلول أمام مختلف المنافسين.