اتهام 8 أشخاص بالتخطيط لهجوم على البيت الأبيض

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان الخميس، أن هيئة محلفين اتحادية كبرى أصدرت لائحة ​اتهام بحق 8 رجال بتهمة التخطيط لشن هجوم على ‌فعالية للفنون القتالية المختلطة بالبيت الأبيض الشهر الماضي.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الشهر الماضي إنه أحبط هجوما مخططا له ​على الفعالية في البيت الأبيض، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ووجهت تهمتان للرجال الثمانية في ​لائحة اتهام صادرة في كولومبوس بولاية أوهايو حيث ⁠تمت أول عملية اعتقال.

وأعلنت وزارة العدل أن المتهمين ​الباقين اعتقلوا أيضا منذ ذلك الحين. وتتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما

ووجهت لائحة الاتهام إليهم جميعا تهمتين هما "التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين والتآمر لارتكاب جريمة قتل على أراضي الحكومة الاتحادية ولقتل مسئول في الحكومة الاتحادية".

وقالت ​وزارة العدل إن المتهمين خططوا لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​ونائبه جيه.دي فانس ومسئولين أمريكيين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والملياردير إيلون ‌ماسك ⁠و"أهداف أخرى ذات أهمية كبيرة" خلال الحدث.

وحضر ترامب الحدث، الذي لم يشهد أي واقعة تزامنا مع عيد ميلاده الثمانين، إلى جانب عدد من المشرعين الجمهوريين والمتبرعين ومسؤولي الإدارة الأمريكية ​للاحتفال بالذكرى ​250 لاستقلال الولايات ⁠المتحدة.

ولم يحضر نتنياهو الحدث.

وقالت وزارة العدل إن الرجال الثمانية ​يعتقد أنهم شاركوا في مجموعات دردشة ومنتديات ​عبر الإنترنت ⁠على تطبيقات سيجنال وديسكورد وتيك توك وإنستجرام.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الشهر الماضي إن المؤامرة تضمنت التخطيط لاستخدام طائرات مسيرة ⁠محملة ​بالمتفجرات لقصف الجانب الشمالي من البيت ​الأبيض بهدف توجيه الحاضرين نحو مخرج حيث كان قناصون يخططون لإطلاق النار ​على السياسيين وغيرهم في أثناء فرارهم.