واشنطن تؤكد أن المحادثات مع طهران لا تزال قائمة رغم الهجمات

قالت الإدارة الأمريكية يوم الخميس إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لصراعهما، على الرغم من الهجمات المتجددة في المنطقة.

وقال مسؤول حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل، والمحادثات الفنية مستمرة". وفي الوقت نفسه، قال إن سلوك القيادة الإيرانية يشكل خرقا للاتفاق الإطاري "بمستوى غير مقبول".

وفي الأيام الأخيرة، شن الجيش الأمريكي عدة موجات من الهجمات ضد أهداف في إيران. وبررت الحكومة الأمريكية ذلك بالإشارة إلى قصف سفن تجارية، تنسبه الولايات المتحدة إلى طهران.

ونتيجة لذلك، أفاد حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، بما في ذلك الكويت والبحرين، بتعرضهم لنيران معادية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مرارا وتكرارا في الآونة الأخيرة، وشكك علنا في قيمة إجراء مزيد من المحادثات خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، والتي اختتمت أعمالها يوم الأربعاء الماضي.