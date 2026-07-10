كورتوا: مصر أثبتت أنها ليست منافسا سهلا

دافع تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا، عن المستوى الذي قدمه منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الانتقادات التي وُجهت للفريق عقب أول جولتين لم تكن منصفة، خصوصًا أن منتخب مصر أثبت أنه ليس منافسًا سهلًا.

وقال كورتوا، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "أعتقد أن كثيرين أخطأوا في تقدير مستوانا، فقد أثبت المنتخب المصري أنه ليس منافسًا ضعيفًا كما اعتقد البعض".

وأضاف: "صحيح أننا لم نسجل أمام إيران، لكن ذلك لا يعني أننا قدمنا مباراة سيئة. المنتخبات التي واجهتنا اعتمدت على التراجع الدفاعي، وبعدها قيل إننا نفتقر إلى الإيقاع".

وأوضح حارس ريال مدريد أن الصورة اختلفت في المباريات التالية، قائلًا: "في اللقاءات التي كانت أكثر انفتاحًا، ظهر مستوانا الحقيقي وقدمنا أداءً جيدًا".

وأتم تيبو كورتوا تصريحاته قائلًا: "ربما شعر البعض بخيبة أمل بعد أول مباراتين، لكننا صححنا مسارنا، والفريق يتطور من مباراة إلى أخرى".