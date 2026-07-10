تقارير: إسرائيل حذرت أمريكا من مؤامرة إيرانية مزعومة لقتل ترامب

حذرت إسرائيل الحكومة الأمريكية من مؤامرة إيرانية مزعومة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الخميس، نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها.

ووفقا للتقارير، فإن القيادة الإيرانية لم تضع هذه الخطة إلا في الآونة الأخيرة. ولم تكن تفاصيل المؤامرة المزعومة متاحة على الفور.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية تلقت تحذيرات مماثلة بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة. وأضاف المسؤول أن التحذير القادم من إسرائيل كان جديدا، وتضمن خطة اغتيال محددة.

وقال مسؤول أمريكي آخر لشبكة "سي إن إن" إن التحذير قد يكون أيضا محاولة للتأثير على قرارات ترامب بشأن الحرب مع إيران. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ضغط مؤخرا من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه طهران، ودخل في خلاف مع ترامب بشأن هذه القضية.

وأذكى ترامب التكهنات بشأن المخاوف الأمنية بعد عدم استخدامه طائرة الرئاسة الجديدة "إير فورس وان" كما كان متوقعا في رحلة عودته من قمة الناتو في أنقرة.

وقال دون الخوض في تفاصيل: "أنا الرقم واحد في قائمة القتل الخاصة بإيران".