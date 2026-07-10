أكد رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أن فريقه لا يلتفت إلى الترشيحات التي تصب في مصلحة إسبانيا قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب بلجيكا، نظيره، إسبانيا مساء اليوم، الجمعة، على ملعب لوس أنجلوس، في الولايات المتحدة الأمريكية وسط ترشيحات واسعة تمنح الأفضلية لمنتخب إسبانيا، بطل أوروبا، الذي لم يستقبل أي هدف منذ بداية البطولة.

وقال جارسيا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الجميع يتحدث بالفعل عن عودتنا إلى الديار، لكننا نؤمن بقدرتنا على إنجاز المهمة وقلب التوقعات.. سنبذل كل ما لدينا من أجل الوصول إلى نصف النهائي".

وأشار مدرب بلجيكا إلى أن منتخبه يعد من بين الأقوى هجوميًا في البطولة، بعدما سجل 13 هدفًا، ليأتي خلف فرنسا والأرجنتين فقط، كما سدد لاعبوه 107 كرات على المرمى، وهو ثاني أعلى معدل في البطولة بعد فرنسا، رغم خوض منتخب فرنسا مباراة إضافية.

وأضاف: "حققنا الفوز على الولايات المتحدة في أجواء كانت الجماهير خلالها ضدنا بالكامل، لذلك لا أعتقد أن الظروف ستكون أصعب أمام إسبانيا".

وشدد جارسيا على أن الحضور الجماهيري لن يكون عاملًا حاسمًا في المباراة، قائلًا: "الجماهير لا تسجل الأهداف، وسنركز على ما يمكننا تقديمه داخل الملعب. نعلم أننا سنواجه منتخبًا كبيرًا يمتلك جودة عالية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حتى وإن كنا الأقل حظًا في الترشيحات، سنقاتل بكل قوة لجعل المباراة في غاية الصعوبة على المنتخب الإسباني".