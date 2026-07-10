كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن احتمالية إجراء تغييرات تكتيكية في صفوف منتخب الأرجنتين قبل مواجهة سويسرا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب الأرجنتين قد حقق فوزًا صعبًا على مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026. على ملعب أتلانتا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة لاناسيون أن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، يدرس أكثر من خيار خططي استعدادًا للمباراة المقبلة، المقرر إقامتها صباح يوم الأحد، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وأشار التقرير إلى أن من بين الخطط المحتملة، اللعب بطريقة 4-3-3 أو 4-4-2، إلى جانب 3-5-2، وهي الخطة التي عمل عليها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن التشكيل الأساسي قد يشهد مشاركة نيكولاس تاجليافيكو في مركز قلب الدفاع الأيسر، في خطوة تهدف إلى منح الفريق مزيدًا من التوازن الدفاعي.

وأتمت الصحيفة أن الجهاز الفني للأرجنتين لم يحسم قراره النهائي بشأن التشكيل أو الخطة التي سيعتمدها أمام سويسرا، على أن يتحدد ذلك عقب الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة.