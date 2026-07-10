الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة، في وقت تقيم فيه الأسواق مخاطر التضخم الناجمة ​عن أحدث تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران ودفعت توقعات ‌متجددة برفع أسعار الفائدة المعدن الذي لا يدر عائدا صوب هبوط أسبوعي.

بحلول الساعة 0047 بتوقيت جرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4122.09 دولار للأوقية (الأونصة)، ​متجها نحو خسارة أسبوعية بنسبة تتجاوز واحدا بالمئة. وانخفضت العقود الأمريكية ​الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.2 بالمئة إلى 4131.50 ⁠دولار.



وشنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في ​دول بالخليج أمس الخميس عقب ضربات أمريكية على مناطق ساحلية في جنوب ​وشرق إيران، مما وضع المزيد من الضغوط على وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل ثلاثة أسابيع.

وأججت أحدث جولة من الضربات المخاوف بشأن التضخم وعززت ​احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

ووفقا ​لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق احتمالا نسبته 64 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في ‌سبتمبر ⁠أيلول مقارنة بنحو 54 بالمئة قبل أسبوع.

وصدر هذا الأسبوع محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد في يونيو حزيران وأظهر مخاوف متزايدة بين صناع السياسة النقدية حيال ارتفاع التضخم، فيما رأى عدد قليل أن هناك ​ما يبرر رفع ​أسعار الفائدة.



واستبعد جون ⁠وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس الخميس ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مستمر خلال بقية العام على ​الرغم من تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وانخفض عدد ​الأمريكيين الذين ⁠تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مما يشير إلى أن سوق العمل ظلت مستقرة على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف ⁠في يونيو ​حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة ​في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 59.94 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1614.22 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 ​بالمئة إلى 1252.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسارة أسبوعية.