 ارتفاع أسعار النفط بنسبة طفيفة مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع أسعار النفط بنسبة طفيفة مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران

لندن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2026 - 10:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2026 - 10:59 ص

ارتفعت أسعار النفط بنسبة طفيفة اليوم الجمعة، حيث تجاوز خام برنت سعر 76 دولار للبرميل في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من تأثر إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت تسليم أغسطس المقبل بنسبة 42ر0% لتصل إلى 62ر76 دولار للبرميل في بداية التعاملات.

وصرح مسئول أمريكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن بلاده تواصل المساعي للتوصل إلى حل دبلوماسي واستمرار المحادثات الفنية مع إيران.

وأفاد موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي، بأن قطر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين يسعون لخفض حدة التوترات وإحياء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويتابع المستثمرون الآن معدلات إنتاج وتصدير النفط في دول الخليج مثل السعودية التي من المتوقع أن تعلن قريبا عن حصصها الشهرية للنفط الخام. ويترقب المستثمرون أيضا صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية لأسواق النفط، والمتوقع صدوره في وقت لاحق اليوم.

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