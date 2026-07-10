وفاة 28 شخصا في حريق بمصنع أحذية بالصين

تحقق السلطات الصينية في حريق اندلع في مصنع أحذية بإقليم فوجيان بجنوب شرق الصين؛ ما أسفر عن وفاة 28 شخصا، ما أثار مجددا مخاوف بشأن سلامة العمال.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا اليوم الجمعة، إن عملية البحث انتهت بينما لا يزال التحقيق جاريا في ملابسات الحريق الذي اندلع أمس الخميس، في مصنع فوجيان هويتنج في جينجيانج وهي مركز تصنيعي للأحذية الرياضية.

وبحسب قوائم المنتجات المعروضة على منصات البيع الإلكتروني والاستيراد، يصنع فوجيان هويتنج أحذية للعلامات الصينية والأجنبية.

وأشارت وكالة شينخوا إلى أن مالك المصنع ومديرين اُعتقلوا، كما جُمدت حسابات الشركة.

وكان في المبنى 237 عاملا في المصنع وزائران عندما اندلع الحريق. وتمكنت السلطات من إجلاء 213 شخصا، وتم إعلان وفاة اثنين منهم بعد نقلهما إلى المستشفى. وفي وقت لاحق، تأكدت وفاة 26 شخصا آخرين كانوا في عداد المفقودين، بحسب ما أفادت به قناة "سي سي تي في" الرسمية.

ولطالما كانت سلامة العمال مشكلة في الصين. ففي مايو، أودى انفجار في مصنع للألعاب النارية في مدينة تشانجشا في إقليم هونان بوسط البلاد بحياة 37 شخصا على الأقل. وفي 2024، لقي 39 شخصا حتفهم في حريق اندلع بمنشأة تجميد قيد الإنشاء في مدينة شينيو في إقليم جيانجشي بجنوب شرق البلاد.

وأمرت السلطات المعنية الشركات مرارا وتكرارا بعمليات فحص مصادر المخاطر في أماكن العمل . وتظهر البيانات الرسمية أن 18261 شخصا توفوا في نحو 20 ألف حادثة بأماكن العمل عبر البلاد في 2025، بتراجع من العام السابق عليه.

وطالب الرئيس شي جين بينج بإجراء تحقيق سريع في الحادث و"محاسبة المسئولين بصرامة".