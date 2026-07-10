طائرة منتخب مصر تصل إلى مطار العلمين وسط استقبال جماهيري حاشد

وصلت طائرة بعثة منتخب مصر إلى مطار العلمين، قادمةً من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب انتهاء المشاركة التاريخية للفراعنة في بطولة كأس العالم.

وشهد مطار العلمين، اليوم الجمعة، توافدًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف المحافظات؛ استعدادًا لاستقبال بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، العائدة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب ختام مشاركتها في بطولة كأس العالم 2026.

وتستعد مدينة العلمين الجديدة لاحتفالية جماهيرية واسعة، تكريمًا لما قدمه المنتخب الوطني خلال مشواره في البطولة، حيث من المقرر تنظيم جولة بحافلة مكشوفة تجوب أبرز شوارع المدينة، وسط حضور جماهيري حاشد، احتفاءً بالإنجاز التاريخي الذي حققه «الفراعنة».

وبدأت الجماهير في التوافد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في مشهد يعكس حجم التقدير لما قدمه لاعبو المنتخب والجهاز الفني، بعد الأداء المميز الذي قاد الفريق لبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

وودع المنتخب المصري منافسات المونديال من دور الـ16، عقب خسارة مثيرة أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-2، في مباراة حظيت بإشادة واسعة لما شهدته من ندية وأداء قوي.

ومن المنتظر أن يحظى اللاعبون والجهاز الفني باستقبال حافل، في ظل حالة الفخر التي صنعتها هذه المشاركة، والتي أعادت الكرة المصرية إلى دائرة المنافسة العالمية، ورسخت صورة إيجابية عن قدرات المنتخب على مواجهة كبار المنتخبات.

وتُعد الجولة بالحافلة المكشوفة فرصة للجماهير للتعبير عن دعمها وامتنانها، بعد العروض القوية والروح القتالية التي ظهر بها الفريق طوال مشواره في البطولة، محققًا إنجازات وأرقامًا مميزة على المستويين الجماعي والفردي.